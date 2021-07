Príležitosť vidíme v cyklických a hodnotových akciách

Rotácia do cyklických a hodnotových akcií v rámci reflačnej investičnej stratégie postavenej na oživení globálnej ekonomiky dopovanej masívnymi fiškálnymi a monetárnymi stimulmi sa neoprávnene zasekla.

Hospodársky cyklus, ktorý sa začal po finančnej kríze začiatkom roku 2009, sa niesol v znamení robustného rastu rastových a defenzívnych akciových sektorov, ktorým sa darilo výrazne lepšie ako cyklickým a hodnotovým. Stál za tým relatívne pomalý ekonomický rast (v porovnaní s inými hospodárskymi cyklami) a s tým spojená aj nízka úroveň úrokových sadzieb (dôležitého diskontného faktora), čo zvýhodňuje aktíva s predpokladanou dlhou duráciou a vysokými tempami rastu finančných tokov v budúcnosti. Takými sú práve technologické akcie, ktorým sa aj zo stránky rastu príjmov darilo výrazne lepšie ako zvyšku trhu. Navyše, hodnotové akcie ako banky trpeli nulovými (či zápornými) úrokovými sadzbami a plochou výnosovou krivkou spolu s regulátormi vynútenou nutnosťou deleveragingu a napríklad energetickým firmám dul protivietor klesajúcich cien komodít.

Pravidlá sociálneho odstupu a presun ekonomického a spoločenského života do online prostredia počas koronašoku ešte zvýšili výhody rastového technologického sektora nad ostatnými a relatívne valuácie oproti hodnotovým akciám vystrelili na rekordné úrovne. Až s príchodom jesene, objavením vakcín a zlepšením dôvery v oživovanie ekonomiky posun inflačných očakávaní nahor pri bezprecedentne vysokých menových a fiškálnych stimuloch znamenal inflexný bod v boji o líderstvo trhu. Od tohto momentu síce celý akciový trh pokračoval v raste, no ťahať ho začali cyklické a hodnotové akcie najviac profitujúce z otvárania ekonomík a nadtrendového hospodárskeho rastu, kým rastové a defenzívne zaostávali.

Tento stav pretrvával zhruba do prelomu mája a júna. Vtedy sa vodcovstvo spomínaných sektorov nielenže zaseklo, ale navrch začali mať opäť rastové technologické a defenzívne akcie. Spôsobilo to niekoľko katalyzátorov. Trhy začali započítavať, že momentum ekonomického rastu Spojených štátov dosiahlo vrchol a jeho dynamika sa začne spomaľovať, a viac-menej to isté platí aj o Číne, ktorá spomaľuje rýchlejšie, ako sa čakalo, a vznikajú obavy o tempo globálneho ekonomického rastu. Objavujú sa názory, že po odznení masívnych fiškálnych a monetárnych stimulov, a špeciálne skorej redukcie kvantitatívneho uvoľňovania, kde rastie presvedčenie, že pôjde o chybu centrálnych bánk, sa svet vráti k pomalému rastu s nízkymi inflačnými tlakmi – k sekulárnej stagnácii. Tento argument je podporený zdôrazňovaním vysokých vládnych dlhov, s ktorými budú ekonomiky ťažko pochodovať, ak príde k rastu sadzieb. Technologický pokrok sa v zásade nedá zastaviť a technológiám by sa malo relatívne dobre dariť aj v čase slabého ekonomického rastu. Pokles úrokových sadzieb pritom škodil cyklickým akciám spolu s očakávaním slabého rastu.

Rozumieme, že na trhoch sa občas objaví zvýšená neistota, no myslíme si, že aktuálne obchody proti reflačnému scenáru zašli až príliš ďaleko. Veríme v pokračovanie robustného rastu globálnej ekonomiky a nečakáme, že delta variant ho vykoľají. Už len preto, že podstatná časť populácie v systémovo dôležitých ekonomikách a najmä kritické staršie ročníky sú proti koronavírusu zaočkované. Navyše, delta variant je síce infekčnejší, no nie taký agresívny a nevyvoláva zásadne zvýšený rast hospitalizácií a úmrtí, čo bude znižovať apetít vlád po lockdownoch. Navyše, masívna de facto monetizácia štátnych dlhov centrálnymi bankami, ako vidíme teraz, bola pri všetkých periódach zvýšenej inflácie, čo by malo (spolu so solídnym nadtrendovým rastom) posunúť úrokové sadzby štátnych dlhopisov nahor. Infláciu by pritom mala zvyšovať aj napätá situácia na trhoch práce a tlaky na rast miezd či presun dodávateľskej siete viac k lokálnemu prostrediu po skúsenostiach s jej ostatným narušením. A okrem toho vyššie cenové tlaky bude spôsobovať aj politika tlaku na pokles emisií skleníkových plynov a presadzovania drahej zelenej energie.

Sčítané a podčiarknuté, v nasledujúcom období predpokladáme, že cyklické a hodnotové akcie by mali opäť relatívne outperformovať rastové a defenzívne, špeciálne tie s mimoriadne vysokými valuáciami a nízkym ziskom či stratami, ktoré bude prostredie vyšších úrokových sadzieb poriadne hrýzť.