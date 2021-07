Výnosové mystérium

V protiklade so všeobecnými očakávaniami výnosy amerických štátnych dlhopisov klesajú pri zlepšujúcom sa makroobraze globálnej ekonomiky.

Americká výnosová krivka klesá, pričom 10-ročný výnos dosiahol 1,3 percenta a dokonca sa pod túto hladinu ponoril, keď dosahuje najnižšie úrovne od februára. A to v prostredí zrýchľujúceho sa amerického a globálneho ekonomického rastu, vysokého tempa rastu amerických spotrebiteľských cien s päťpercentnou dynamikou v máji, čo predstavuje 13-ročné maximá v kombinácii s predpokladmi, že Fed by mohol už na prelome rokov spustiť taperig – teda redukciu tempa nákupu aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania.

Fundamentálne rast cien amerických dlhopisov v takomto prostredí nemá zmysel a ťažko ho niekto dokáže aspoň trocha logicky vysvetliť. Hlavou krútia aj stratégovia veľkých amerických bánk na Wall Street.

Niektoré odôvodnenia poklesu výnosov hovoria o tom, že ECB a Fed boli na svojich júnových zasadnutiach o niečo viac holubičie či menej jastrabie, ako sa predpokladalo, keď menovú akomodáciu budú znižovať veľmi pomaly a od momentu prvého zvýšenia sadzieb je americká ekonomika ešte ďaleko. Špeciálne, ak sa zoberie do úvahy nová stratégia inflačného priemerovania, keď bude Fed tolerovať dočasne o niečo vyššiu infláciu, ako sú dve percentá s cieľom vykompenzovať predchádzajúci pomalší podcieľový rast spotrebiteľských cien.

Prispieť k tomu mohla aj redukcia strachu z inflačného armagedonu, teda nekontrolovaného rastu cien, a s tým súvisiace zatváranie krátkych dlhopisových pozícií. Trhoví hráči sa priklonili k názoru, že zvýšený rast cien by mal byť len dočasný a už v druhej polovici tohto roka by mala jeho dynamika vädnúť.

K prekvapujúcemu ponoru amerických výnosov mohol pridať fakt, že trh práce sa bude v USA zlepšovať zrejme len pomerne pomaly a Fed k tomu bude pri ďalšom nastavovaní menovej politiky prihliadať vzhľadom na to, že podpora plnej zamestnanosti a po novom aj sociálnej inklúzie (teda podpora toho, aby pracovné miesta vznikali na všetkých úrovniach príjmových skupín, rás a pohlaví) je jeden z jeho hlavných cieľov.

Stáť za tým mohol aj ostatný pokles emisie amerických štátnych dlhopisov, keď prišlo počas konca éry prezidenta Donalda Trumpa k veľkému predfinancovaniu.

Okrem toho rast dopytu po bezpečných prístavoch mohlo zvýšiť určité spomaľovanie čínskej ekonomickej aktivity (vo všeobecnosti robustnej), keď lokálni tvorcovia politík pristupujú k obmedzovaniu stimulácie hospodárstva pri preferencii finančnej stability.

Objavili sa aj vysvetlenia, že pri poklese volatility štátnych dlhopisov ich dokupovali investori orientujúci sa na risk-paritu.

Iné vysvetlenia hovoria o opätovnom raste pravdepodobnosti sekulárnej stagnácie po postcovidovom odraze, pričom investori mohli brať do úvahy aj fakt, že najsvižnejšiu dynamiku rastu má americká ekonomika už za sebou.

Ďalším vysvetlením je rast strachu z delta variantu koronavírusu, ktorý by mohol opätovne ohroziť ekonomické oživenie.

Nech je to tak či onak, predpokladáme, že skôr či neskôr sa do konca roka presadia silné fundamenty a americká výnosová krivka by sa mala postupne posunúť nahor. Neobávame sa pritom ani delta variantu, ktorý sa síce ľahko šíri, no nie je taký agresívny a nevyvoláva veľký rast hospitalizácií.