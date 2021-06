Akcie nahor pri poklese valuácií

Redukcia menovej akomodácie by nemala zastaviť akciovú rely, keď sa makrodáta aj firemné čísla zlepšujú.

Hoci výsledok ostatného zasadnutia Výboru pre operácie na voľnom trhu americkej centrálnej banky prekvapil finančné trhy, keď vyznel viac jastrabo v porovnaní s očakávaniami, nemyslíme si, že možný začiatok redukcie menovej akomodácie koncom tohto roka by mohol zastaviť akciovú rely.

Globálny hospodársky výhľad sa totiž systematicky zlepšuje s tým, ako sa dostáva pod kontrolu koronavírus a prichádza k uvoľňovaniu lockdownov a otváraniu ekonomík. Sentiment vo svetovej ekonomike je podľa JP Morgan PMI Composite indexu na 15-ročných maximách a v druhom a treťom kvartáli by mohla rásť približne sedempercentným anualizovaným tempom, keď ju potiahnu najmä rozvinuté ekonomiky vďaka rýchlejším vakcinačným programom, ako aj vysokým menovým a fiškálnym stimulom. To by sa malo podpísať aj pod pokračovanie nadpriemerného rastu firemných ziskov, ktorý dostane podporu z oživenia spotrebiteľského dopytu, ako aj kapitálových výdajov.

Graf 1: Nálada v svetovej ekonomike je na 15- ročných maximách

Z tejto perspektívy preto očakávame ultimatívne ďalší rast cien akcií a prepisovanie ich historických maxím pri pokračovaní rotácie od rastových a defenzívnych titulov smerom k cyklickým, ktoré by mali najviac profitovať z ekonomického oživenia, a smerom k hodnotovým, ktorým by nemal natoľko prekážať rast úrokových sadzieb pri vyššej inflácii.

Graf 2: Hodnotovým akciám sa začína dariť lepšie ako rastovým

Súčasne predpokladáme pokles valuácií, keď rely nebude vedieť držať tempo s rastom ziskov firemného sektora. V rastovej fáze hospodárskeho cyklu je to však normálny jav. Nastane ich návrat bližšie k dlhodobému priemeru, hoci sa zrejme stále budú pohybovať na vyšších úrovniach vďaka rekordnej monetárnej expanzii a rekordne nízkym – záporným reálnym úrokovým sadzbám. Navyše valuácie budú prirodzene klesať, keď tempo zlepšovania makrodát dosiahne v lete svoj vrchol a klesnú očakávania týkajúce sa ďalšieho rastu. Klesnú obavy z ich vysokých úrovní, čo by mohlo dodať rastu akcií ďalšiu energiu. Navyše, keď tradične opatrný Fed nakoniec začne tzv. tapering, bude to znamenať, že má silnú dôveru v robustnú ekonomiku, čo by mohlo investorom len dodať odvahu pokračovať v nákupoch.

Graf 3: V rastovej fáze cyklu prirodzene klesajú valuácie, keď akcie rastú pomalšie ako firemné zisky

Otázkou ostáva, či príde k zlomeniu historických maxím v prípade amerických akcií zo súčasných podvrcholových úrovní, alebo príde najskôr výdych a väčšia či menšia technická korekcia. Nech je to tak či onak, expozíciu voči akciám nie je potrebné znižovať. Práve naopak, predstavujú spolu s komoditami dobré zaistenie voči zvýšenej inflácii.