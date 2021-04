Dane nezhodia rely

Rast daňového zaťaženia a prípadné väčšie regulácie budú pôsobiť ako protivetry, ale rast akciových trhov v Spojených štátoch by nemali zastaviť.

Minimálne od druhej svetovej vojny nezaknihovala Wall Street takú masívnu rely za prvých 100 dní od nástupu novozvoleného prezidenta do funkcie ako počas začiatku úradovania demokrata Josepha Bidena. Rozhodujúcou mierou k tomu prispela rýchlonohá vakcinácia proti covidu-19, ktorá umožnila skoré obmedzovanie koronareštrikcií a odraz ekonomického rastu spolu s kombináciou rekordne veľkých fiškálnych a monetárnych stimulov, ktoré dodávali hospodárstvu a aj akciám rastovú forsáž.

Graf1: Americké akcie dosiahli najväčší nárast za prvých 100 dní úradovania pod Bidenovou administratívou

Najnovšie snahy Bidenovho establišmentu však už nebudú tak jednoznačne pozitívne pre akciové trhy. Biely dom chce totiž presadiť vyššie daňové zaťaženie pre korporácie s cieľom financovania veľkého infraštruktúrneho plánu obnovy vo výške 2,25 bilióna dolárov a vyššie dane daňové sadzby pre najbohatších Američanov a veľkých investorov s cieľom zaplatenia rôznych prerozdeľovacích sociálnych programov s celkovým účtom atakujúcim 1 bilión dolárov. K tomu sa pridávajú snahy vlády o väčšiu reguláciu biznisu na čele s technologickými gigantmi.

Graf2: Plán Bieleho domu na zvyšovanie daní

Snahy ľavicovo orientovaných demokratov, ktorí kontrolujú Biely dom a majú väčšinu v oboch komorách Kongresu, pohnúť sa týmto smerom sú dobre známe a prezentované v ich volebných programoch. Pre trhy by nemali byť prekvapením a nemali by teda na nich vyvolať zásadnejšiu paniku a nervozitu a otočenie ich rastového smerovania, okrem krátkodobých reakčných korekcií.

Špeciálne, keď nárast sadzby dane z firemných ziskov na 28 percent z 21 percent (čo je stále menej ako 35- percentná úroveň pred znižovaním počas Trumpovej administratívy v roku 2017) len spomalí tempo rastu ziskovosti na akciu pri tom, ako sa americká ekonomika robustne oživuje a jej rast v tomto roku prekročí šesťpercentnú značku a bude zrejme najrýchlejším od roku 1984, pričom svižné tempo si udrží aj v roku 2022.

Súčasne si myslíme, že ani vrchná sadzba dane z kapitálových ziskov nedosiahne navrhovaných 39,6 percenta (resp. 43,4 percenta po započítaní špeciálnej dane z čistého investičného príjmu vo výške 3,8 percenta) z aktuálnych 20 percent pre osoby s ročným príjmom nad 1 milión dolárov a v Kongrese by sa mohol zrodiť určitý kompromis. Zákonodarcovia si nebudú chcieť zobrať na svoje tričko, že by zvýšili daň z príjmu na najvyššiu úroveň za ostatných vyše 100 rokov, odkedy bola zavedená. Navyše prísnejšiu reguláciu technologických firiem bude náročné presadiť, keď je na to potrebných podľa legislatívy až 60 hlasov v senáte. Toľko demokrati nemajú, keď disponujú len 50 hlasmi zo 100 a rozhodujúcim hlasom predsedajúceho viceprezidenta, pričom opoziční republikáni sú tradične proti väčším reguláciám.