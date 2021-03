Prechodné zlacnenie

Očakávame, že pokles cien ropy je dočasný. Nahor by ju malo potiahnuť akcelerujúce oživovanie globálnej ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch.

Ropa pomerne náhle klesla z marcových 14-mesačných maxím v ostatných dňoch približne o 10 percent a benchmark Brent sa konsoliduje okolo 63 dolárov a WTI okolo 60-dolárovej méty.

Za výraznou korekciou stál súbeh viacerých faktorov.

Na čele boli obavy z predlžovania lockdownov v Európe pre pomalosť očkovania proti COVID-19, čo bude znamenať pomalšie oživovanie dopytu po komodite. Navyše v ostatných dňoch prichádza do Európy tretia vlna koronavírusu, čo výraznejší odraz ekonomiky a dopytu po palivách odsunie na neskôr.

Značný dosah na ropu malo prerolovávanie futures kontraktov z aprílových na májové a rozväzovanie veľkých špekulatívnych stávok na rast a výber ziskov z nich. Prudký pád cien ropy nadobúdal efekt snehovej gule, keď prerazil viacero strike cien veľkých opčných pozícií, ktoré museli byť dohedžovávané predajmi do už padajúceho trhu.

Paralelne vznikla potreba prerolovať hedžing pri kontraktoch plynúcich z uskladnených zásob. V čase dna koronašoku v prvom polroku 2020 vznikol obrovský prebytok ponuky prevyšujúci 1 000 miliónov barelov, ktoré boli uskladnené a predajná cena zaistená – technicky predajom futures, na 3, 6 či 12 mesiacov. Časť z tejto uskladnenej ropy prišla na trh a pri zvyšku bol predĺžený hedžing, čo, pochopiteľne, vplývalo na aj ceny futures s najbližším dátumom splatnosti.

Navyše komerčné zásoby ropy v USA v ostatných týždňoch rástli, pod čo sa podpísala aj vyššia ako štandardná sezónna odstávka amerických rafinérií po mimoriadnych mrazoch v Texase.

K tomu sa pridalo navýšenie iránskej ťažby, ktorá smerovala najmä do Číny, čím sa znížil dopyt Pekingu po ostatných zdrojoch.

Posilnenie dolára na devízových trhoch na štvormesačné maximá voči košu hlavných svetových mien len umocnilo straty čierneho zlata.

Nemyslíme si, že prišlo k zvratu rastového trendu komodity, práve naopak, fundamenty hovoria, že by sa rast jej cien mal obnoviť a na konci roka by mala byť vyššie – nad 70 dolármi, pričom Brent by mohol v lete atakovať dokonca 80-dolárovú métu.

Predpokladáme teda, že ostatný pokles je len dočasný.

Dopyt po rope sa totiž systematicky obnovuje pri masívnom oživovaní globálnej ekonomiky, keď koronavírus ustupuje a pokračuje vakcinácia proti nemu. Navyše vírus by sa mal dostať do defenzívy s príchodom teplejšieho počasia aj v ekonomicky silných regiónoch, ako je Európa, kde očkovanie zaostáva.

Graf1: Globálny dopyt po ropných produktoch by sa mal systematicky zlepšovať

Súčasne platí, že dopyt po rope vysoko prevyšuje ponuku na úrovni okolo 2,5 milióna barelov denne, čo sa pretavuje do pomerne rýchleho znižovania zásob ropných produktov v rámci OECD. Ani slabšie tempo rastu dopytu v Európe a príchod iránskej ropy na trh nedokážu zvrátiť tento previs, len spomaliť vybalansovávanie trhu, ktoré je spolovice už dokončené. Navýšenie zásob ropy v USA je pohľadom do spätného zrkadla, keď rafinérie v USA opäť pracujú už v normálnom režime.

Graf2: Zásoby ropy vo svete klesajú

Navyše predpokladáme, že OPEC a s ním spolupracujúce krajiny na čele s Ruskom si postrážia trh a jeho ponuku oddialením zvyšovania ťažby tak, aby cena neskolabovala, ale postupne rástla. Špeciálne, keď združenie nie je vystavené tlaku rýchlo rastúcej bridlicovej ťažby v Spojených štátoch.

Okrem toho, čoskoro by mali ustať aj protivetry plynúce z prerolovávania hedžingu či silnejšieho dolára.

Lacnejším palivám na čerpacích staniciach sa tak dlho tešiť nebudeme. Skôr by sme sa mali pripraviť na ceny 95-oktánového benzínu, ktoré budú atakovať 1 euro 40 centov, a nafty, ktoré sa priblížia k 1 euru a 25 centom.