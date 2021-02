Čoraz pevnejšie základy rely

Hlavné svetové akciové trhy pokračujú v rely, globálna trhová kapitalizácia sa posunula na nové historické maximá vyše 110 biliónov dolárov a presiahla 130 percent HDP. Očakávame pokračovanie tohto trendu.

Akciové trhy sa dostávajú z fázy nádeje na zlepšenie ekonomickej situácie a ziskovosti firemného sektora do fázy reálneho zlepšovania.

Graf 1: Svetová ekonomika by sa mala vďaka vakcinácii proti COVID-19 zlepšiť, čo sa podpíše aj pod rast firemných ziskov pri poklese vysokých valuácií

(Fazy_trhu)

A to vďaka nedávnemu ústupu pandémie s poklesom denného počtu infikovaných a začiatku vakcinácie populácie proti COVID-19, ktorá by mala v nasledujúcich mesiacoch vytvoriť priestor na výraznú akceleráciu rastu. Globálna ekonomika by mala v tomto roku rásť vyše päťpercentným tempom, najrýchlejším za ostatnú minimálne dekádu.

Graf 2: Konsenzus trhu predpokladá minimálne 5-percentný rast svetového HDP v tomto roku

(rast_svetovej_ekonomiky)

Globálna ekonomika by sa mala na predkrízové úrovne dostať už kdesi okolo leta.

Graf 3: Svetová ekonomika vymaže všetky koronastraty okolo leta, Európa až v budúcom roku

(global_economic_recovery)

To by malo pomôcť aj k odrazu ziskovosti firemného sektora, ktorá by mohla dosiahnuť 20- až 35-percentný medziročný rast a v niektorých regiónoch dokonca aj väčší.

Graf 4: Ziskovosť firiem sa v tomto roku výrazne zlepší a pokračovať v raste bude aj v roku 2022

(zisky_firiem)

História ukazuje, že v prostredí nadtrendového rastu ekonomiky aj ziskov, špeciálne pri uvoľnenej menovej a fiškálnej politike, zvyčajne rastú ceny väčšiny rizikových aktív, dokonca aj tých, ktoré sú valuačne drahé, čo dnes platí aj o akciách.

Graf 5: Ocenenie akciových trhov je vysoké, no vzhľadom na uvoľnenú menovú politiku oprávnené

(valuacie)

Graf 6: Monetárna a fiškálna politika ostane naďalej uvoľnená

(Fiscal_monetary_stimulus)

Očakávame preto, že Wall Street bude pokračovať v prepisovaní historických maxím a dariť sa bude aj akciovým trhom v ostatných regiónoch sveta. Neobávame sa, že by na nej mala prasknúť bublina. Jednoducho preto, že vysoké valuácie v blízkosti historických maxím na to nestačia a ostatné parametre bubliny, ako je prudký rast ako v prípade Nasdaqu z roku 2000, extrémne vysoký nárast zadlženia ekonomických subjektov v pomere k HDP alebo vysoká investorská expozícia voči akciám, chýbajú.

Graf 7: Vysoké valuácie samy osebe nestačia na to, aby praskla bublina

(faktory_bublin)

Ostatný pokles volatility by práve naopak mal prilákať kapitál, ktorý nebol na akciových trhoch alokovaný pri ďalšom poklese ekvitnej rizikovej prémie.

Graf 8: Turbulencie na trhoch utíchajú, čo vytvorí priestor na vyššie postupovanie rizika

(VIX)

Prípadné korekcie v dôsledku možnej krátkodobej nervozity zo slabého ekonomického rastu odrazu dlhopisových výnosov (ktoré sa však dejú pre „správnu vec“ očakávaného lepšieho rastu) či jednoduchej dočasnej „únavy“ býkov v najbližších týždňoch či mesiacoch budeme vnímať ako nákupnú príležitosť.

Graf 9: Medvedí trh je nepravdepodobný

(bear_market_prob)

Rely na akciových trhoch by mal v najbližšom čase podporovať aj návrat kapitálu z bezpečných úložísk.

Graf 10: Všetci investori sa po kríze stále ešte v plnej miere nevrátili do akcií

(Cash_out_of_markets)