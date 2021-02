Prechodné spomalenie

Spomalenie rastu globálnej ekonomiky v úvode roka v dôsledku protivetrov koronavírusu by malo byť len dočasné. V tomto roku by mala stále dosiahnuť vyše päťpercentný rast, najrýchlejší minimálne za dekádu.

Rast globálnej ekonomiky v závere roka 2020 bol napriek rastúcim denných počtom infikovaných na koronavírus pomerne robustný, presahujúci sedem percent na medzikvartálnej anualizovanej báze. Svedčia o tom aj revízie odhadov rastu za štvrtý kvartál smerom nahor, ktoré hovorili pôvodne o raste na úrovni okolo piatich percent. Svetovú ekonomiku podržal silný, najmä technologický investičný dopyt v kombinácii s obnovou vyplienených zásob a odraz spracovateľského sektora, ktorý dokázal čeliť aj ďalšej vlne koronavírusu. Nálada vo výrobnom sektore je po celom svete vo všeobecnosti veľmi dobrá, keď sa indikátory sentimentu pohybujú na niekoľkoročných maximách či v prípade Spojených štátov dokonca na historických.

Žiaľ, pretrvávajúce zvýšené počty prípadov na Západe a jeho nedávne rozšírenie aj do Číny a Latinskej Ameriky vedú k predlžovaniu a prehlbovaniu vládnych reštrikcií pohybu, čo podkopáva aktivitu v sektore služieb, kde sa nálada nachádza v prípade eurozóny na hlboko kontrakčných úrovniach. Google activity index hovorí o výraznejšom poklese mobility na začiatku roka.

Rastie pravdepodobnosť, že mnohé regióny sveta, špeciálne väčšina západných ekonomík, zaznamená v prvom kvartáli kontrakciu HDP. V prípade eurozóny by išlo už o technickú recesiu po zápornom raste vo štvrtom kvartáli. Spojené štáty od poklesu ochránia len nedávno prijaté veľké fiškálne stimuly z decembra. Emerging krajiny na čele s Čínou budú rásť rádovo štvrtinovým tempom v porovnaní so štvrtým kvartálom 2020.

Celkovo globálny rast v prvom štvrťroku zaostane za očakávaniami z konca minulého roka, k čomu prispeje aj pomalšie ako očakávané tempo vakcinácie proti COVID-19. Tempo rastu nedosiahne 4-5 percent na anualizovanej medzikvartálnej báze, ale možno 1- až 2-percentnú dynamiku.

Myslíme si však, že pôjde len o prechodné spomalenie.

Preto v druhom kvartáli a špeciálne v druhej polovici roka predpokladáme skokovitú akceleráciu tempa rastu svetovej ekonomiky, keď postupne odznie ďalšia vlna koronavírusu a narastie podiel očkovaných proti tejto chorobe. Výrazný pokles nových denných infekcií vidno v ostatných týždňoch na oboch brehoch Atlantiku, vďaka veľkému počtu infikovaných sa o niečo zlepší aj prirodzená imunita a jarné teplejšie počasie by takisto malo utlmiť pandémiu a pomôcť otváraniu ekonomík. Najvýraznejšou pomocou bude rast podielu populácie, ktorá bude proti COVID-19 zaočkovaná, keď očakávame po úvodných problémoch aj rýchlejšie tempo očkovania. Práve vakcinácia by mala konečne zlomiť vzťah medzi uvoľňovaním reštrikcií a rastom nových prípadov.

Navyše v druhom kvartáli a najmä od leta by sa mali prejaviť efekty gigantického fiškálneho podporného balíka navrhnutého establišmentom nového prezidenta Spojených štátov Joea Bidena, a to aj mimo americkej ekonomiky. Pokles neistoty okolo koronavírusu a uvoľňovanie lockdownov by mali zvýšiť spotrebu domácností a viesť k rozpusteniu vysokej miery úspor, čo by malo dodať rastu obrovskú forsáž pri silnom investičnom dopyte. Špeciálne v kombinácii s udržiavaním uvoľnenej menovej politiky a priaznivých finančných podmienok.

Výsledkom by mal byť viac ako päťpercentný globálny ekonomický rast za celý rok 2021, najrýchlejší za minimálne dekádu.

Tento pozitívny pohľad by mal prevážiť aj na akciových trhoch, kde očakávame pokračovanie rely. Prípadné korekcie v dôsledku prípadnej krátkodobej nervozity zo slabého ekonomického rastu v najbližších mesiacoch budeme vnímať ako nákupnú príležitosť.