Fundamenty nakoniec zvíťazia

Turbulencie a volatilita na trhoch síce môžu v nasledujúcom období pokračovať, no nakoniec by mali zlepšujúce sa fundamenty prevziať dominantnú úlohu a spôsobiť obnovu rely.

Americké akciové trhy prestali začiatkom septembra prepisovať historické maximá, stratili rastové momentum a klesajú už tretí týždeň v poradí. Technologický sektor, ťahúň predošlej rely, strácal miestami aj 10 percent z vrcholu a technicky sa dostal do korekčného pásma. A to napriek pokračujúcemu prílevu solídnych makrodát z americkej a vôbec svetovej ekonomiky, ktoré hovoria o takmer véčkovom postkoronavírusovom oživení výrazne prekonávajúcom očakávania. Makrodáta vlastne prekonali za ostatné tri mesiace konsenzy najviac v histórii.

Na jednej strane ide o pomerne logickú korekciu po ťahajúcej sa a pomerne prudkej polročnej rely z marcového koronadna s magnitúdou vyše 60 percent v prípade širokého indexu S&P 500, ktorá ho priviedla na nový vrchol prekonávajúc predpandemické úrovne napriek poklesu firemných ziskov. Technologické tituly pritom rástli z jarného dna o vyše 80 percent a začiatkom nového školského roka sa nachádzali o vyše 20 percent vyššie ako vo februári pri stratosférických valuáciách, ktoré začali znepokojovať.

Na druhej strane začínajú byť trhoví hráči čoraz viac nervózni z neschopnosti demokratov, ktorí dominujú v Snemovni reprezentantov, a republikánov, ktorí majú nadvládu nad Senátom amerického Kongresu, dospieť k dohode na ďalších fiškálnych stimuloch, pričom neistotu zvyšujú aj blížiace sa novembrové prezidentské voľby.

Navyše minulý týždeň Fed síce naznačil, že bude niekoľko rokov udržiavať uvoľnenú menovú politiku a tolerovať aj infláciu nad dvojpercentným cieľom v rámci novej stratégie inflačného priemerovania, no (zatiaľ) nenaznačil dodatočné stimuly, čo časť investorov sklamalo.

Iným zdrojom nervozity a volatility je ďalšia vlna ochorenia COVID-19, ktorá by mohla prinútiť vládne autority opätovne zaviesť prísnejšie reštriktívne opatrenia s negatívnym dosahom na oživovanie ekonomík, ktorého tempo by sa mohlo výraznejšie spomaliť.

Z dlhodobého hľadiska si však myslíme, že zlepšujúce sa makrofundamenty a čoraz lepšie vyhliadky ziskovosti podnikového sektora, ktorý disponuje vynikajúcou likviditnou pozíciou (práve vďaka bezprecedentným menovým a fiškálnym stimulom), by mali na trhoch prevážiť a posunúť ich opäť nahor. Najmä keď fiškálna represia, teda negatívne reálne sadzby hotovosti, ako aj štátnych dlhopisov, budú realitou ešte niekoľko rokov. To znamená, že ani historicky vysoké valuácie by nemali investorov natoľko vyrušovať. Súčasne vychádzame z predpokladu, že už začiatkom budúceho roka by mohla byť dostupná aj vakcína na COVID-19, čo by malo ekonomickej obnove, ako aj rely na trhoch dodávať forsáž.