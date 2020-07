Zelená pre pokračovanie rely

Akcie nie sú vďaka centrálnym bankám drahé, ekonomika sa svižne oživuje, nezastaví ju ani druhá vlna koronavírusu a Joe Biden nemusí byť pre korporácie až takým zlom. Rely by preto mohla pokračovať.

Veľa investorov neparticipovalo na akciovej rely z marcového koronadna, keď sa im zdala ako predčasná, prirýchla a odtrhnutá od reality. S prepálenými valuáciami a pri diskontovaní hladkého oživenia globálnej ekonomiky po koronavíruse. Navyše aktuálne rastú obavy z druhej vlny pandémie a časť investorov sa pozerá už k novembru a riziku víťazstva na Spojené štáty ľavicového Joea Bideda v miestnych prezidentských voľbách, ktorý plánuje zvyšovať korporátne dane.

Iste, z historického pohľadu sú valuácie vysoké, no pre bezprecedentné menové stimuly a rekordne nízke úrokové sadzby sú oprávnené. Vzhľadom k vysokým cenám dlhopisov, ktoré priamo nakupujú centrálne banky, vrátane podnikových, ich hodnotíme dokonca ako relatívne lacné, čo by malo časom prilákať toky peňazí do nich od veľkých inštitucionálnych hráčov. Špeciálne, keď sa viac zastabilizuje makroobraz a ukáže sa, že odraz ekonomiky je robustný, takmer v tvare „véčka“, čo trhoví hráči trochu podceňujú. Výsledkom by mohol byť trvácnejší ďalší pokles volatility, čo uvoľní ruky pre rôzne kvantitatívne stratégie, fondy, ktoré cielia riziko či risk parity stratégie, aby vo väčšom vstúpili na trhy. Ak by sa títo veľkí investori vrátili na historicky priemernú mediánovú expozíciu voči akciám vo svojich portfóliách, znamenalo by to prílev približne 400 miliárd dolárov do nich, čo ich bez problémov posunie na nové maximá, tvrdí JP Morgan.

A čo COVID-19? Jeho druhá vlna by nemusela byť až tak problematická a viesť k radikálnemu obnoveniu prísnych reštriktívnych opatrení, čo by opätovne podkopalo ekonomickú aktivitu. Napriek nedávnemu šesťnásobnému nárastu denných prípadov v Texase, Floride, Californii či Arizone sa mortalita zvýšila len o štvrtinu. Vírus teda nie je agresívny, väčšinou asymtomatický, je vďaka skúsenostiam z jari lepšie liečený a navyše postihol vo väčšej miere mladších ľudí, čo je najmä výsledkom nedávnych rasových protestov. Tie však už odzneli, čo by malo v nasledujúcom období prispieť k spomaleniu šírenia sa vírusu.

Napokon, čo sa týka novembrových amerických prezidentských volieb, bude z hľadiska celkového akciového trhu v podstate jedno, či post obháji republikánsky úradujúci prezident Donald Trump alebo jeho hlavný vyzývateľ Joseph Biden z Demokratickej strany, na ktorého stranu sa, aj vďaka nezvládnutiu zastavenia šírenia sa koronavírusu Bielym domom, začínajú priklánať predvolebné prieskumy. Na trhoch sa objavujú obavy, že Biden je rizikom pre akcie a ziskovosť firiem, keďže chce zvyšovať korporátnu daň z príjmu ako aj zdanenie najbohatších vrstiev. Na druhej strane by jeho mandát bol sprevádzaný aj rastom redistrubúcie, vyššou minimálnou mzdou, širším štátnym krytím zdravotnej starostlivosti a menej konfliktnou a predpovedateľnejšou (nielen) zahraničnou politikou, čo vyššie daňové zaťaženie kompenzuje. Bidenovo víťazstvo by tak mohlo byť skôr neutrálne pre trh ako taký, hoci nie na úrovni jednotlivých sektorov.

Sčítané a podčiarknuté, celkovo vidíme zelenú pre pokračovanie rely.