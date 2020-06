Júnová korekcia je nákupnou príležitosťou

Druhá vlna koronavírusu, sino-americké napätie a sociálne nepokoje by nemali gradovať naraz. Pri očakávaní pokračovania odrazu ekonomickej aktivity máme preto aj naďalej býčí pohľad na pohľad na rizikové finančné aktíva.

Na finančných trhoch v súčasnosti vidíme tri hlavné riziká rastu cien rizikových aktív: druhú vlnu koronavírusu, politicko-obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou a sociálne rasové nepokoje, ktoré sa z USA rozšírili prakticky do celého sveta. Trhy v ostatných dňoch začali byť z týchto faktorov viac nervózne, čo vyústilo do korekcie rizikových aktív, prvej od odrazu z marcového koronavírusového dna. Predtým boli tieto riziká dávané skôr na vedľajšiu koľaj, a to najmä pod vplyvom masívnych monetárnych a fiškálnych stimulov, a pozornosť trhových hráčov sa sústreďovala najmä na signály zlepšovania ekonomickej aktivity po odstraňovaní reštriktívnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

Všetky tri vyššie spomenuté riziká sa však javia negatívne korelované. Ak bude mať Biely dom viac domácich problémov či už pre zvýšenú dynamiku rastu nových prípadov ochorenia COVID-19, ktorú zaznamenávajú v niektorých federálnych štátoch aktuálne, alebo pre sociálne napätie a demonštrácie za práva menšín (vyúsťujúce až do rabovaní), menej sa bude sústreďovať na spory s Pekingom a naopak. Môže dokonca nastať negatívna autokorelácia, teda menej ochorení na COVID-19 bude viesť k viac protestom, čo vyvolá väčšiu chorobnosť.

V každom prípade vyvažovanie medzi týmito rizikami znamená, že by nemali všetky tri naraz v plnej miere materializovať a gradovať v jednom momente, čo vylučuje najhorší možný scenár vývoja finančných trhov.

Stále predpokladáme, že oživovanie globálnej ekonomiky po koronakríze bude pokračovať, pričom tretí kvartál by mal byť rekordný, čo sa týka rastu HDP, kdesi na úrovni 30- až 35-percentného medzikvartálneho anualizovaného tempa. Inak povedané, rekordný pokles ekonomickej aktivity v druhom štvrťroku bude nasledovaný masívnom odrazom. Teda recesia bude rekordne hlboká, ale súčasne aj rekordne krátka.

Neočakávame, že prípadná druhá vlna COVIDU-19 by mohla viesť k plošným lockdownom, keď sa preferencia tvorcov politík posúva od ochrany zdravia k ochrane ekonomiky s bystrejšími reštriktívnymi opatreniami. Navyše bude existovať určitá tolerancia pri raste dynamiky počtu infikovaných, keď sú zodpovedné úrady lepšie pripravené na chorobu. Otázne je, či vôbec druhá vlna príde, keď v mnohých štátoch denný nárast počtu nových prípadov súvisí najmä so zvýšeným testovaním, čiastočne s demonštráciami, ktoré postupne odznejú, a čiastočne s otváraním ekonomík.

Čínsko-americké napätie bude v nejakej forme z času na čas vyskakovať, s čím trhy do istej miery počítajú, keď si americký prezident Donald Trump urobí z Číny jednu z hlavných agend v kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami s cieľom byť znovuzvolený. Sotva by však mohol ísť úplne za hranu, keď si nebude chcieť a môcť dovoliť, aby akciové trhy pred voľbami skolabovali.

Najväčšiu korekciu rizikových aktív od otočky z marcového dna v podobe niekoľkých smerodajných odchýlok z prvej polovice júna (ktorá by mohla mať ešte pokračovanie) vnímame preto ako nákupnú príležitosť.