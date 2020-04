Ako zarobiť na odraze cien ropy?

Predpokladáme, že ropný trh sa postupne dostane do rovnováhy a ceny komodity sa zo súčasných multiročných miním odrazia nahor, v ročnom horizonte aj na vyše dvojnásobok aktuálnych úrovní.

Štandardné nástroje kopírujúci ceny ropy v podobe futures, ETF či ETN založený na rolovaní kontraktov nie sú optimálnym pre investičnú myšlienku stávky na dlhodobý odraz cien ropy. Ideálne sú len na krátkodobú špekuláciu.

Dlhodobo najlepšou možnosťou, ako využiť odraz cien ropy, je investícia do ťažiarov ropy so silnou súvahou, ktoré síce budú zasiahnuté súčasnými nízkymi cenami ropy, ale prežijú ich a následne budú ťažiť z poklesu konkurencie aj pre vlny bankrotov vysoko zadlžených bridlicových ťažiarov. Buď priamo prostredníctvom kúpy ich akcií, alebo prostredníctvom fondov, ktorých portfóliá sú takýmito akciami tvorené.

Medzi ETF, ktoré obsahujú takéto vertikálne integrované energetické firmy patrí napríklad Energy Select Sector SPDR, kde majú najväčšiu váhu americké giganty ako Exxon, Chevron, EON Resources a ConocoPhillips. Podobné zloženie má aj Vanguard Energy, kde opäť dominuje Exxon, Chevron a ConocoPhillips. Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil&Gas je fond, ktorý je zameraný na akcie veľkých európskych energetických firiem, kde majú najväčšiu váhu akcie Royal Dutch Shell, Total, British Petroleum a ENI. Globálne ETF na ťažobný sektor reprezentuje iShares Global Energy, ktorého portfólio obsahuje Exxon, Chevron, Total, British Petroleum, Royal Dutch Shell či Enbridge.

Aký vývoj očakávame

Na strane ponuky príde redukcia ťažby OPECom a s ním spolupracujúcich krajín na čele s Ruskom. Trhové sily prinútia k poklesu ťažby aj amerických bridlicových ťažiarov, keďže súčasné úrovne cien sú pre nich nerentabilné a problém je aj so skladovaním. Zásobníky v hlavnom skladovom mieste pre ropu WTI v oklahomskom mestečku Cushing sú plné približne na 80 percent. Z technického hľadiska to istý čas potrvá, keďže vrty nie je možné „otočením kohútika“ okamžite vypnúť. Mnohé z nich nebudú ani po odraze cien obnovené, buď pre bankroty ich operátorov, alebo preto, že to technicky nepôjde. Na strane dopytu predpokladáme určité oživovanie po tom, čo budú uvoľňované reštriktívne opatrenia vlád na spomalenie šírenia sa koronavírusu a svetová ekonomika graduálne obnoví svoju výkonnosť.

Špecifiká obchodovania s ropou

Ropa je na rozdiel od akcií či dlhopisov reálna fyzická komodita. Obchodovanie s nehmotnými finančnými aktívami, ako sú akcie, je v 21. storočí jednoduché. Kúpiť ich možno cez obchodníka s cennými papiermi. Investor dodá peniaze, protistrana dodá akcie. Depozitár obchod vysporiada okamžite spotovo a akcie budú pripísané na investorský účet. Možno ich držať v podstate neobmedzene.

Obchodovanie s ropou ako komoditou, teda reálnym hmotným aktívom, je o niečo komplikovanejšie. Najskôr ju musí niekto objaviť a následne vyťažiť, čo je pomerne dlhý, nákladný a rizikový proces. Ťažobné firmy potrebujú vedieť, za koľko by túto ropu vedeli predať na dlhé obdobie dopredu. To pomohlo k rozvoju termínových kontraktov (futures), prostredníctvom ktorých sa obchoduje s ropou od 80. rokov minulého storočia. Futures je štandardizovaná zmluva o budúcom fyzickom dodaní podkladového aktíva (s presne špecifikovanými chemickými či inými vlastnosťami) na presne stanovené miesto za dnes dohodnutú cenu v presne stanovenom dátume v budúcnosti. Jednoducho povedané, ide o dohodu, ktorá hovorí, čo, koľko, za koľko, kedy a kde v budúcnosti má držiteľ futures kúpiť, respektíve predať.

Ten, kto drží futures kontrakt (štandardne 1 000 barelov) na ropu WTI do splatnosti (obchodovať sa s ním prestáva zhruba mesiac pred fyzickou dodávkou), má povinnosť si komoditu fyzicky prevziať v dodacom mieste Cushing v štáte Oklahoma. Ten, kto futures predal, má povinnosť túto ropu do Cushingu pre kupca dodať.

Cena ropy je cenou futures s najbližším dátumom splatnosti

V prípade ropy WTI sa obchoduje paralelne s niekoľkými desiatkami futures kontraktov, ktoré majú rozdielny dátum dodania (inak sa v ničom nelíšia) a pochopiteľne rozdielne ceny. Najväčšia likvidita je na futures s najbližším dátumom dodania. Keď sa hovorí o cene ropy, ide o cenu práve takéhoto futures. Aj v pondelok 20. apríla klesla cena práve tohto futures (s dodávkou v máji) pod nulu, ostatné kontrakty boli stále nad nulou.

Fyzicky je vysporadúvaných menej ako jedno percento futures. Inak povedané, drvivá väčšina je vysporiadaná finančne ešte pred splatnosťou, a to prostredníctvom opačnej operácie. Do splatnosti držia kontrakty najmä producenti ropy či spracovatelia, teda rafinérie. Okrem nich sa na trhu však pohybujú aj obchodníci či špekulanti, ktorí výrazne zlepšujú likviditu. Niektorí vlastnia aj skladové kapacity s cieľom lacno kúpiť ropu, uskladniť ju a následne drahšie predať. Väčšina finančných investorov však nemá kúpenú ropu kde uskladniť, a preto musia svoju, či už dlhú pozíciu (stávku na rast ceny), alebo krátku (stávku na pokles ceny), uzavrieť spravidla pár dní pred splatnosťou kontraktu. Následne, ak chcú držať expozíciu voči rope, kúpia resp. predajú futures kontrakty so splatnosťou o ďalší mesiac. Vo finančnom slangu sa tomu to nazýva rolovanie futures.

V pondelok 20. apríla takto finanční investori, najmä veľké ETF fondy, uzatvárali dlhé pozície v rope WTI s dodávkou v máji protioperáciou. Teda ich predajom, aby prerolovali do ďalšieho júnového kontraktu. Problémom bolo, že na trhu chýbal dopyt, teda protistrana, ktorá by ropu fyzicky kúpila, keďže bol problém s plnými zásobníkmi. Vzhľadom na to, že finanční investori museli predávať za „akúkoľvek cenu“, lebo nedisponujú skladmi, vyústil tento chaos do extrémnej situácie pádu cien „májovej“ ropy pod nulu až k – 40 dolárom, hoci júnový, júlový či augustový kontrakt sa pohybovali vysoko nad 20 dolármi.

Štandardne, keď je trh relatívne v rovnováhe, sa cenový rozdiel medzi futures kontraktmi s najbližším a druhým najbližším dátumom dodávky pohybuje okolo 0,5 dolára. Situácia, keď sú ceny futures s dlhším dátumom splatnosti vyššie ako s kratším, sa nazýva contango (opakom je backwardation).

Pri súčasnej vyhrotenej situácii nadbytku ropy, slabého dopytu a plných skladovacích kapacít dosahujú tieto rozdiely aj 5 až 10 dolárov, v pondelok 20. apríla to bolo aj 60 dolárov. Pri každom rolovaní kontraktov tak finančný investor predáva kontrakt s najbližšou cenou splatnosti za nízku cenu a kupuje ďalší za výrazne vyššiu, na čom logicky výrazne prerába. Preto staviť na dlhodobejší odraz cien ropy cez futures či ETF kopírujúce cenu komoditu nie je optimálne. Samotné spotová cena totiž môže rásť, no náklady na prerolovanie spôsobia, že investori skončia v strate.