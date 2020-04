Svet ropy hore nohami. Pád cien o 306 percent hlboko pod nulu.

Pondelok 20. apríla bol pre ropu historický deň, presnejšie pre najznámejší severoamerický ropný benchmark – ľahkú texaskú ropu West Texas Intermediate známu pod skratkou WTI.

A ešte presnejšie, pre jej májový futures kontrakt, ktorý exspiroval v utorok 21. apríla. Cena tohto derivátu klesla o rekordných 55,9 dolára za barel alebo o vyše 306 percent a dostala sa pod nulu. A nie tesne, ale dokonca končila obchodovanie na úrovni –37,6 dolára. Inak povedané, predávajúci ropy platili kupujúcim. Svet naruby.

Ako sa obchoduje s ropou

Od 80. rokov minulého storočia sa ropa obchoduje prostredníctvom štandardizovaných burzových futures kontraktov, ktoré v prípade WTI znamenajú fyzickú dodávku v príslušnom mesiaci. Keď sa hovorí o cene ropy, myslí sa tým cena futures kontraktu s najbližším mesiacom dodávky- tzv. front month contract. 20. apríla išlo o májový kontrakt, kde je dodávka 19. mája v skladovom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma. Obchodník, ktorý má tento derivát nakúpený a pred dátumom exspirácie, štandardne približne mesiac pred dátumom fyzickej dodávky, ho neuzavrie, musí prijať fyzické plnenie a ropu si prevziať.

V akom stave je ropný trh?

Dopyt po rope skolaboval v dôsledku reštriktívnych opatrení vlád na zastavenie šírenia koronavírusu a poklesu ekonomickej aktivity. Ľudia výrazne obmedzili cestovanie vrátane leteckej dopravy, mnohé podniky prerušili výrobu a lockdown postihol približne štyri miliardy ľudí. Spotreba ropy klesla vo svete v apríli rádovo o tretinu, teda približne o 30 miliónov barelov denne, a dostala sa na najnižšie úrovne od roku 1995. Na druhej strane ponuka zatiaľ zásadnejšie neklesá. Neschopnosť kartelu OPEC+ v marci sa dohodnúť na novom obmedzení ťažby s cieľom vybalansovať trh vyústila do otvorenej cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom, kde najmä prvá menovaná krajina agresívne znižovala ceny a zvyšovala ťažbu. Od začiatku apríla sa pritom skončila platnosť predchádzajúcich obmedzení OPECu a s ním spolupracujúcich krajín, takže každý mohol ťažiť podľa ľubovôle. Kolaps ceny ropy pri obrovskom previse ponuky nad dopytom nenechal na seba dlho čakať. Napokon si OPEC+ v priebehu Veľkej noci znova sadol za rokovací stôl a dohodol sa na obmedzení ťažby od 1. mája. Škrty, hoci historicky najvyššie na úrovni 9,7 milióna barelov, teda asi 10 percent svetovej ťažby, stále neboli dostatočne veľké, aby dokázali vybalansovať trh. A nebude na to stačiť ani dohoda G20, ktorá postupne zníži ťažbu približne o štyri milióny barelov. Vysoká ťažba znamená, že sa rýchlo plnia zásobníky na skladovanie či voľné tankery a ropu čoskoro nebude kam dávať. Napríklad zásobníky pre ropu WTI v Cushingu sú plné približne na 80 percent, keď len od konca februára narástla ich obsadenosť o necelých 50 percent.

Čo sa stalo v pondelok 20. apríla?

Splatnosť májového WTI kontraktu ropy vypršala práve v utorok 21. apríla. Väčšina trhových hráčov nemá záujem fyzicky si prevziať ropu, a preto začala tento kontrakt vo veľkom predávať, aby zatvorila tzv. dlhú pozíciu v ňom. Dopyt po fyzických dodávkach skolaboval, keď rafinérie v rekordnom množstve odmietajú preberať ropu na spracovanie pre nízky dopyt a súčasne je problematické zohnať voľné skladovacie kapacity. Štandardne sa májový futures kontrakt u obchodníkov či veľkých ETF fondov hladko preroluje na júnový, teda predá sa májový a kúpi júnový bez väčších problémov a turbulencií na trhoch. V pondelok však pre vyššie uvedené dôvody chýbali objednávky na nákup májovej ropy a cena na vystresovanom trhu skolabovala, miestami sa priblížila k 40 dolárom pod nulou. Ide teda najmä o technickú záležitosť. Júnový kontrakt ropy síce takisto klesol, no stále sa pohybuje okolo úrovne 20 dolárov.

Aký je výhľad?

Fyzická realita masívne prezásobeného trhu a nedostatku skladovacích kapacít môže vyústiť do toho, že o mesiac sa môže scenár s pádom ceny ropy do mínusu pred exspiráciou júnového kontraktu opäť zopakovať. Istý čas totiž potrvá, kým začnú byť vo väčšom zatvárané ropné vrty, ktoré sú pri súčasných cenách neprofitabilné. Technicky sa to nedá urobiť okamžite zatvorením kohútika a navyše časť producentov dúfa, že sa dopyt po rope sa oživí v druhom polroku, keď sa dostane koronavírus dostane pod kontrolu. Je pre nich menej nákladné predávať so stratou, ako odstaviť vrty a potom ich znova spustiť. Pri súčasnom stave si však myslíme, že trhové sily by mohli v priebehu pár týždňov, pravdepodobne do konca júna, prinútiť ťažiarov pri konečnej kapacite skladovania zredukovať ťažbu s cieľom vybalansovať trh. Pomôcť by mohli aj nákupy ropy do strategických štátnych ropných rezerv a odraz ekonomickej aktivity, keď sa koronavírus dostane pod kontrolu. V základnom scenári preto predpokladáme v lete určitý odraz cien ropy.