Historicky najvyššie zníženie ťažby OPECu+ nestačí

Dohoda nestačí na vybalansovanie trhu trpiaceho kolapsom dopytu v dôsledku spomalenia ekonomickej aktivity pre koronavírus.

Cena ropy v priebehu predchádzajúcich týždňov skolabovala o vyše 60 percent na 18-ročné minimá a cena benchmarku WTI sa pohybovala na úrovni 20 dolárov v dôsledku kombinácie výrazného poklesu dopytu spôsobeného koronavírusom a neschopnosti OPEC-u+ dohodnúť sa v marci na znížení ťažby, čo následne vyústilo do otvorenej cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom, kde Rijád oznámil zníženie predajných cien a zvýšenie ťažby svojej ropy. Hoci išlo o spor týchto dvoch krajín, bolesť z hľadiska príjmov rozpočtov pociťovali pri znížených predajných cenách všetci veľkí producenti vrátane Spojených štátov. Rijád či Kremeľ aj pri 20- či 30-dolárových predajných cenách dokážu mať ziskovú ťažbu (hoci diera v ich štátnych rozpočtoch bude veľká), to však neplatilo o bridlicových ťažiaroch v Spojených štátoch, ktorých nákladový break-even bod je vyšší a nízke ceny pre nich predstavovali existenčné riziko. Preto americkí kongresmani začali vytvárať tlak na Saudskú Arábiu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu OPEC-u+, a nakoniec sa do sporu vložil aj samotný americký prezident Donald Trump, čo vyústilo do toho, že Rijád a Moskva začali spolu opäť komunikovať a dohodovať podmienky zakopania sekery cenovej vojny.

Pôvodne bol ohlásený videomíting OPEC-u+ už na začiatok minulého týždňa, no pre prebiehajúce rokovania Saudov a Rusov bol posunutý až na štvrtok, kde bola dosiahnutá predbežná dohoda hovoriaca o znížení ťažby o 10 miliónov barelov denne a bolo už pripravené aj tlačové vyhlásenie k nej. Len Mexiko robilo problémy a nechcelo znížiť svoju produkciu o požadovaných 400-tisíc barelov, ale iba o 100-tisíc barelov dennej produkcie, predovšetkým v dôsledku toho, že populistický prezident Andrés Manuel López Obrador sľuboval voličom zvyšovanie ťažby a doma by mu dohoda ťažko prešla. Navyše národný ropný koncern PEMEX sa topí v obrovských dlhoch a zníženie ťažby by jeho problémy ešte prehĺbilo. Hoci rozdiel 300-tisíc barelov nehrá veľkú rolu pre OPEC+, Saudská Arábia striktne požadovala, aby sa Mexiko pridalo k ostatným krajinám. V opačnom prípade by sa mohol vytvoriť precedens s mnohými výnimkami pre všetkých, čo by podkopalo akcieschopnosť združenia.

Rokovania sa tak predĺžili aj na piatok a neskôr aj sobotu a nedeľu. Ešte pred víkendom opäť vstúpil na scénu americký prezident Donald Trump, ktorý sa ponúkol, že 300-tisíc barelov zníženia Mexika zoberie Amerika na „vlastné tričko“ a Mexiko jej to potom niekedy „vráti“. Tu sa ukázalo, ako veľmi Spojeným štátom záleží na tom, aby sa trh s ropou vybalansoval, keďže masívny previs ponuky a nízke ceny ohrozovali ich energetický sektor a tisíce pracovných miest v ňom. Rijádu sa plán Spojených štátov nepozdával najmä preto, že by nešlo o štátom nariadené zníženie ťažby (v USA to nejde, keďže producenti sú súkromnými firmami), ale išlo by o trhovými silami prirodzené zníženie, ktoré by nastalo tak či onak.

Napokon bola v nedeľu večer oznámená definitívna dohoda, kde Mexiku bolo umožnené znížiť ťažbu len o 100-tisíc barelov a nie o 400-tisíc alebo 23 percent zo stavu k októbru 2018 ako požadovala dohoda. Oficiálne sa hovorí o znížení ťažby od 1. mája o 9,7 milióna barelov na dva mesiace, potom o 7,7 milióna barelov do konca roka 2020 a o 6 miliónov barelov od začiatku roka 2021 do apríla 2022. Číslo 9,7 milióna predstavuje zníženie oproti stavu z októbra 2018, kde každý člen združenia sa zaviazal znížiť produkciu o 23 percent. Výnimkou je už spomínané Mexiko, ale aj Saudská Arábia a Rusko, kde sa za východisko neberie október 2018, ale 11 miliónov barelov a obe krajiny v prvej fáze znížia ťažbu na 8,5 milióna. Reálne zníženie oproti stavu z apríla, keď produkcia Saudov dosahuje vyše 12 miliónov barelov, je preto ešte väčšie a pohybuje sa na úrovni 12,4 milióna barelov denne. Na druhej strane, ak je to porovnávané s priemernou produkciou z prvého kvartála, tak OPEC+ zosekal produkciu len o 7,2 milióna barelov. Stále ide o výrazne vyššie číslo ako doterajší rekord z finančnej krízy v roku 2008 na úrovni 2,2 milióna barelov. Trhové očakávania zníženia OPEC-u+ boli však vyššie.

Krajiny G20 rokovali o obmedzení ťažby v piatok, ale výsledok mítingu bol takpovediac amorfný, keď sa nezaviazali k žiadnemu konkrétnemu číslu zníženia. Najskôr sa hovorilo o 5 miliónoch barelov, teraz sa špekuluje, že toto číslo by mohlo dosiahnuť 3,7 až 5 miliónov a zrejme bude bližšie k spodku intervalu. Navyše nepôjde o dobrovoľné okamžité zníženie, ale zníženie výsledkom pôsobenia trhových tlakov, keď mnohí producenti prirodzenie znížia ťažbu pri nízkych cenách. Pôjde tak o relatívne pomalý proces.

Kombinácia 12,4 milióna barelov zníženia ťažby OPEC-om+ a v optimistickom scenári 5 miliónov barelov skupinou najväčších svetových ekonomík združených v G20 dáva optimistické číslo „cutov“ vo výške takmer 17,5 milióna, pričom v drafte OPEC-u+ sa hovorilo dokonca o 20 miliónoch barelov. Toto číslo by bolo reálne, ak by sa zobral do úvahy aj efekt napĺňania strategických ropných zásob krajín združených v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA). Špekuluje sa, IEA by takýto krok mohla oznámiť v najbližších dňoch.

Efektívne 20-miliónové zníženie ťažby by bola vskutku silná zbraň, ktorá by dokázala vybalansovať trh a posunúť ceny vyššie. Problémom je, že takéto číslo bude náročné „predať trhu“. Po prvé preto, že miera compliance OPEC-u+, teda dodržiavania dohody, nebýva vysoká. Aj pri predpokladanom 100-percentnom compliance jadrových krajín OPEC-u a 50-percentnom pridružených by reálne z trhu oproti stavu z prvého štvrťroka zmizlo len 4,3 milióna barelov dennej ťažby ropy. Po druhé, ako bolo spomínané, znižovanie ťažby G20 bude pomalé a môže trvať aj 12 mesiacov. Po tretie, ani zvyšovanie strategických ropných rezerv nie je jednoduché, keď mnohé zásobníky sú plné a je logisticky náročné zabezpečovať rýchle navyšovanie. A nie je možné ani zmiešať v zásobníkoch rôzne druhy ropy – tzv. sladkú či kyslú dokopy.

Neveríme, že historická dohoda OPEC-u a s ním kooperujúcich krajín v krátkom čase povedie spolu s opatreniami G20 a vyššími nákupmi ropy v rámci strategických rezerv k posunu ceny ropy nahor v najbližšom čase. Bude dostatočná, aby zastavila jej pád na nízke „teen“ úrovne. Väčšinu apríla a mája ostanú ceny okolo súčasných úrovní, teda WTI tesne nad 20 dolármi a Brentu okolo/pod 30-dolárovou métou. Až keď príde oživenie dopytu v druhom polroku, po odstraňovaní koronareštrikcií, možno očakávať oživovanie cien ropy.